A corrida de 30 jardas de Mike Tyson para impressionar Jake Paul não saiu como esperado: ele parece velho

Mike Tyson não está deixando pedra sobre pedra em sua preparação para sua próxima luta com Jake Pauloincorporando o treinamento de velocidade em seu regime enquanto se prepara para o confronto em 20 de julho. A lenda do boxe recentemente acessou a mídia social para compartilhar um vídeo de si mesmo correndo uma corrida de 30 jardas, mostrando sua dedicação ao preparo físico antes do tão aguardado confronto com a Criança Problema.

Apesar de estar na faixa de meia-idade, TysonA agilidade e velocidade de No vídeo foram notáveis, gerando uma resposta mista dos fãs.

Mike Tyson posta vídeo de sua velocidade de corrida assustadora dirigida a Jake Paul

Embora alguns apoiantes tenham expressado preocupações sobre TysonCom comentários sugerindo que ele parecia mais velho ou menos impressionante, outros elogiaram sua notável condição física, elogiando sua capacidade atlética e vitalidade aos quase 60 anos de idade.

“Ele parece velho”, escreveu um usuário no X.

“Ele está em ótima forma para ser honesto!” outro acrescentou.

A diferença de idade

Como Tyson e Paulo preparem-se para se enfrentar no verão, o confronto apresenta um contraste intrigante entre idade e experiência. Apesar de Paulo ter 30 anos Tysonjúnior aos 27 anos, o YouTuber não tem a vasta experiência de luta profissional que Tyson traz para o ringue.

Paulo, com dez lutas profissionais desde 2020, contrasta fortemente com o extenso recorde de Tyson de 58 lutas de boxe profissional. No entanto, TysonSua última luta profissional, há quase duas décadas, aos 38 anos, terminou em aposentadoria, deixando dúvidas sobre sua forma e capacidades atuais.