A curiosa rotina de Nicole Kidman durante as filmagens de ‘Big Little Lies’: ela sai para a praia todos os dias às 5 horas

Nicole Kidman, Meryl Streep e Reese Witherspoon constituem um dos trios mais formidáveis ​​da televisão, cativando o público na aclamada série ‘Grandes Mentiras’ que continua a receber elogios em sua terceira temporada.

David E. Kelley o drama estreou sua última edição em 27 de fevereiro no Max, mas foi durante a gala do American Film Institute Life Achievement Award que os holofotes brilharam sobre a atriz vencedora do Oscar de 2002.

Nicole Kidmanadornada com uma ilustre coleção de prêmios, incluindo um Oscar, três Globos de Ouro, um BAFTA, um Emmy, dois Screen Actors Guild Awards e dois Critics’ Choice Awards, acrescentou outra pena ao seu boné ao receber o estimado Life Achievement Award de o Instituto Americano de Cinema.

Seus colegas co-estrelas da série Max agraciaram a ocasião, com Meryl Streep subindo ao palco para entregar o prêmio e fazer uma homenagem comovente.

O que Streep disse sobre Kidman?

Em seu discurso emocionante, Streep elogiou a dedicação incomparável de Kidman.

“Sua lista de créditos, funções e boas ações no mundo levaria três vidas para ser alcançada por uma pessoa normal.” Streep afirmou.

“Quando uma atriz mergulha profundamente nos reinos mais sombrios da experiência humana, não é apenas coragem, é amor. Acho que ela simplesmente adora.

“Ela é como um mustang, um burro de carga e um campeão de corrida, tudo em um só.”

Revelando uma anedota encantadora sobre a rotina de Kidman no set durante ‘Big Little Lies’, Streep revelou algumas informações desconhecidas.

“Reese [Witherspoon] me disse na primeira noite em que estivemos em Monterey: ‘Sabe o que Nicole faz? Ela sai às 5 horas, antes do amanhecer, e vai nadar nua no mar atrás do hotel. Perguntei Nicole porque eu não pude acreditar, e ela disse que adorou.”

Elogios de Kidman e o impacto duradouro na indústria foram celebrados com reverência e admiração, consolidando seu status como um ícone no mundo do cinema e da televisão.