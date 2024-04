A dança TikTok sem censura de Olivia Dunne no vestiário faz o treinador da LSU se arrepender de tê-la no time

Olivia Dunne se uniu a Savannah Schoenherr para um sem censura vídeo de dança no vestiário isso pode ter sido suficiente para fazer seu treinador se arrepender de ter recrutado o desagradável LSU duo.

Sua dança selvagem em seus collants reveladores da LSU criou uma cena e tanto no vestiário. As pessoas atrás estavam claramente muito estranhas enquanto o sensação da mídia social gravou seu último TikTok. Seu treinador, Jay Clarknão foi mostrado no vídeo, mas a legenda de Dunne sugeria sua reação.

“Quando o técnico comete o erro de nos recrutar para o mesmo time”, escreveu ela no vídeo de seu parceiro no crime, Schoenherr.

Dunne e Schoenherr entregam mais do que danças para a LSU

Embora as palhaçadas nas redes sociais do Equipe de ginástica da LSU podem irritar o treinador, ele provavelmente não iria tão longe a ponto de desejar não tê-los recrutado.

A equipe de Clark terminou em primeiro lugar na segunda rodada do Regional de Fayetteville no Campeonatos da NCAA para avançar para a Final Regional contra Arcansas. Schoenherr empatou com a terceira maior pontuação do dia com 9.900 nas barras. Dunne igualou isso com seus próprios 9.900 no chão, igualando seu alta na carreira.

A sombra de Olivia Dunne foi banida?

Depois de postar seu vídeo, Dunne comentou “@TikTok, sou inocente, não há necessidade me banir.”

O vídeo gerou menos de 600.000 visualizações. Pode parecer um número grande, mas o jovem de 21 anos quase 8 milhões de seguidorese normalmente vê seus vídeos eclipsar pelo menos 1 milhão de visualizações.

Banimento de sombra é quando as postagens e/ou perfil de um usuário ficam ocultos até mesmo para as pessoas que o seguem, ou recebem um peso reduzido no algoritmo.