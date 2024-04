A declaração de Rashee Rice revela a imprudência do jogador do Chiefs que o coloca em má situação

NJogador FL Arroz Rashee estava dirigindo a uma velocidade de 119 mph antes de causar um grande acidente envolvendo seis veículos, de acordo com novas informações de sua prisão.

O Chefes de Kansas City wide receiver se entregou à polícia após assumir “total responsabilidade” pelo acidente, que deixou quatro pessoas feridas em Dallas, Texas. Ele foi levado para a prisão depois de se entregar às autoridades.

De acordo com um depoimento de mandado de prisão obtido pelo Dallas Morning News, o Lamborghini Urus de Rice atingiu a velocidade máxima de 119 mph menos de cinco segundos antes da colisão ocorrer. Um Corvette movido por wide receiver SMU Teddy Knoxque também esteve envolvido no acidente, viajava a 186 km/h 7,5 segundos antes da colisão em cadeia.

Os dois carros “fizeram múltiplas manobras agressivas para passar pelo trânsito”, disse o depoimento.

O acidente resultante na via expressa North Central deixou pelo menos sete pessoas feridas, com Rice e outros quatro homens vistos por testemunhas saindo do local sem atender aqueles que precisavam de atenção médica.

Rashee Rice irá para a prisão?

Rice enfrenta agora oito acusações criminais relacionadas com o incidente, que poderá levar o jovem de 23 anos à prisão se for considerado culpado.

Ele enfrenta uma acusação de agressão agravada, uma acusação de colisão envolvendo lesões corporais graves e seis acusações de colisão envolvendo lesões, de acordo com a polícia.

Assim como ArrozKnox se entregou na sexta-feira e enfrenta as mesmas acusações que Rice, que era seu ex-companheiro de equipe no SMU. Ele foi suspenso pelo programa de futebol da universidade.

A polícia confirmou que os passageiros dos dois carros em alta velocidade que deixaram o local não serão acusados.

Resta saber o que o futuro reserva para Rice, que será julgado para enfrentar as acusações levantadas contra ele. Mas se ele for considerado culpado, isso poderá sinalizar o fim de sua NFL carreira, que começou de forma promissora após ser selecionada por Kansas City em 2023 Draft da NFL.

Ele registrou 79 recepções e 938 jardas com uma equipe liderando sete recepções de touchdown em 16 jogos, além de registrar 26 recepções para 262 jardas e um placar em quatro jogos de playoffs para ajudar os Chiefs a garantir seu segundo jogo consecutivo. Super Bowl título.