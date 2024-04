A desculpa chocante de Meghan Markle para cancelar a visita ao Reino Unido com Harry e crianças revelada

Meghan Markle pode ter encontrado o motivo perfeito para evitar um possível reencontro no Reino Unido com Príncipe Harry e seus filhos, de acordo com especialista real Richard Fitzwilliams. Fitzwilliams sugere que Meghan poderia usar Harry recente revés de segurança como um conveniente “desculpa” para pular a viagem.

Apesar da especulação de que Príncipe William e Kate Middleton estendeu um ramo de oliveira até o Sussex seguindo Kate diagnóstico de câncer, Meghan está supostamente hesitante em fazer a viagem através do lago. Fitzwilliams acredita que, embora a segurança possa ser uma desculpa plausível, na verdade não seria um problema, uma vez que o Reino Unido garantiria a sua segurança.

“A segurança seria decidida caso a caso. Eles garantiriam que a viagem fosse segura do ponto de vista do Reino Unido”, o especialista explicou. No entanto, ele admitiu, “a segurança pode ser usada como uma desculpa para não vir.”

Harry compareceria à cerimônia dos Jogos Invictus

Príncipe Harryno entanto, deverá visitar o Reino Unido em maio, por ocasião do décimo aniversário da Jogos Invictuse um possível reencontro com sua família parece mais provável após um suposto telefonema entre os irmãos após Kate anúncio.

Tom Quinnoutro especialista real, afirmou que William e Kate convidamos atormentar e Meghanjunto com seus filhos Archie e Lilibete, para visitar o Reino Unido na tentativa de consertar as barreiras. No entanto, Quinn dúvidas Meghan aceitará o convite, citando as preocupações de segurança como um fator importante.

Harry e Meghan ainda não responderam ao convite

A relutância do casal em visitar o Reino Unido decorre da falta de segurança financiada pelos contribuintes, forçando-os a pagar a conta de serviços de segurança privadaque eles consideram muito arriscado para seus segurança das crianças.

Enquanto atormentar e Meghan ainda não responderam ao convite, o seu apoio à Família real em tempos difíceis, incluindo Rei Carlos e Kate batalhas de saúde, não passou despercebida. Resta saber se este gesto levará a um reencontro.