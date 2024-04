A difícil decisão de Gabbie Marshall após receber cartas de ódio por falta polêmica na vitória de Iowa

Guarda de Iowa, Gabbie Marshall disse no sábado que recebeu “comentários de ódio” de pessoas chateadas com seu papel em uma chamada suja muito discutida no final do Quatro finais do Hawkeyes conquistar UConn.

Marshall respondeu “meio que” excluindo seus aplicativos de mídia social de seu telefone, disse ela.

Os árbitros chamaram o atacante dos Huskies, Aaliyah Edwards por uma tela ilegal em Marshall com 3,9 segundos restantes e UConn perdendo por um. Os Huskies nunca recuperaram a bola enquanto Iowa segurava a vitória por 71-69 na noite de sexta-feira e uma vaga no jogo do título de domingo contra a invicta Carolina do Sul.

Paige Bueckers falou sobre a polêmica ofensiva no final da UConn-Iowa

Marshall estava tentando proteger a estrela da UConn Paige Bueckers quando Edwards tentou definir uma tela que teria liberado espaço para Bueckers disparar. Edwards não estava definido – como estipulam as regras – quando Marshall chegou, com Marshall de 1,70 metro pegando uma parte do cotovelo esquerdo de Edwards com 6-3.

O contato foi suficiente para apitar, e Marshall reagiu animadamente, apontando para a quadra como se dissesse “nossa bola”.

A sequência atraiu muitas críticas de fãs e curiosos.

LeBron James e Kesley Plum discordaram da ligação

Lebron James e Kesley Ameixa estavam entre aqueles que disseram nas redes sociais que discordavam da ligação. Marshall acredita que a atenção que a ligação recebeu ofuscou a vitória de Iowa e seu desempenho na defesa de Bueckers, que terminou com 17 pontos em 7 de 17 arremessos.

“Eu sinto que esqueci o fato de que joguei muito o jogo tentando protegê-la”, disse Marshall. “Tentei superar as telas durante todo o jogo. Sinto que aquela jogada consumiu tudo.”

Marshall ressaltou que não foi ela quem denunciou, então ela “não sabe por que eles estão com raiva de mim pessoalmente”.

Técnica de Iowa, Lisa Bluder castigou aqueles que miraram em Marshall.

“Não posso acreditar que as pessoas seriam tão imaturas a ponto de atacar um jovem de 22 anos por fazer seu trabalho e fazê-lo muito, muito bem”, disse Bluder.