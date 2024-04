A dissimulação de J. Cole sai pela culatra, agora ele lamenta a rivalidade com Kendrick Lamar

J. Cole expressou publicamente remorso por sua recente faixa dissimulada direcionado a Kendrick Lamar.

Cole: ‘Essa merda perturba a porra da minha paz’

Durante sua apresentação como atração principal no Festival da Vila dos Sonhos em Carolina do NorteCole dirigiu-se abertamente à multidão, revelando seu conflito interno e o peso de seu arrependimento.

A rivalidade entre J. Cole, Drake, e Kendrick Lamar remonta a um gesto aparentemente inocente de unidade em Drake’s acompanhar “Tiro em primeira pessoa” onde Cole corajosamente se declararam como os “três grandes” do hip-hop.

No entanto, o verso não creditado de Kendrick Lamar em Futuro e Metrô Boomin“Assim” acendeu as chamas mais uma vez, com Lamar afirmando seu domínio como a única potência no topo.

Colesentindo-se compelido a defender sua honra, desencadeou “Exercício de 7 minutos” como sua resposta, apenas para perceber o erro de seus métodos logo após seu lançamento.

“Estou tão orgulhoso de [‘Might Delete Later’]exceto uma parte”, Cole admitiu.

“É uma parte dessa merda que me faz sentir, cara, essa é a merda mais idiota que eu fiz na porra da minha vida, certo? E eu sei que isso não é o que muitas pessoas querem ouvir.”

A pressão para retaliar Lamar diss liderado Cole por um caminho que ele agora lamenta, reconhecendo a perturbação que causou à sua paz interior. “Essa merda perturba a porra da minha paz”Cole confessado.

“Então, o que eu quero dizer aqui esta noite é no meio de mim fazendo isso e naquela merda, tentando encontrar um pequeno ângulo e minimizar a porra do catálogo desse cara e sua grandeza.”

Cole cede a Kendrick Lamar

Apesar de seu remorso, Cole permanece firme em seu respeito Lamar talento e esperança de reconciliação.

“Eu rezo para que meu na realmente não se sinta mal e se ele sentiu, meu na, eu levantei meu queixo. Dê o seu melhor, eu vou levar essa merda no queixo garoto, faça o que você faz. Tudo bem .”

No grande esquema das rivalidades do hip-hop, este momento serve como um lembrete das complexidades da expressão artística e da importância da humildade face ao conflito.

Como Cole apropriadamente dito, “Os últimos dois dias foram terríveis. Isso me permitiu saber como tenho dormido bem nos últimos 10 anos.”