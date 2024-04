A Eras Tour de Taylor Swift chega à Europa: um caso de família com o namorado Travis Kelce

Ge preparem-se, Swifties! Taylor Swift está se preparando para seu tão aguardado retorno à Europa em maio deste ano e não irá sozinha. De acordo com o The Sun, a cantora de “Love Story” terá a companhia de seu namorado, Travis Kelcee suas famílias enquanto ela inicia a próxima etapa de sua Eras Tour.

A fonte revelou: “O plano é que as famílias se reúnam no início de maio para os quatro shows na França e ficarão até 30 de maio”. Então, parece que podemos esperar alguns momentos adoráveis ​​em família enquanto Taylor e Travis sobem ao palco na França. Mas isso não é tudo: depois de passarem por Paris, eles estão considerando um desvio para a Toscana para algumas delícias culinárias e visuais antes de seguirem para a Suécia para quatro shows na Friends Arena de Estocolmo.

Mas a viagem ao Euro não pára por aí. O Andorinhões e Kelces continuarão a sua viagem musical, fazendo paragens em Lisboa e finalmente em Madrid antes de encerrar a sua aventura europeia. Enquanto isso, Travis Kelce estenderá sua viagem à França e ao Reino Unido depois de se despedir de Taylor e sua equipe.

Parece que o astro aposentado da NFL Jason Kelce também pode fazer uma aparição surpresa com sua família ao longo do caminho. A fonte acrescentou: “Eles já falam sobre isso há algum tempo e estão todos muito entusiasmados com esta viagem ao Euro”.

De Paris a Madrid e além

No entanto, quando a aventura europeia chegar ao fim, Travis voltará a concentrar-se na sua carreira no futebol com o Chefes de Kansas City para a temporada de 2024. É claro que Taylor e Travis estão aproveitando ao máximo seu tempo juntos antes de voltarem aos seus respectivos compromissos profissionais.

Esta notícia nos dá uma ideia Taylor Swifta vida pessoal e seu relacionamento com Travis Kelce, mostrando que eles não são apenas dedicados à carreira, mas também valorizam passar bons momentos com seus entes queridos. É emocionante vê-los embarcar nesta aventura juntos, criando memórias duradouras com as suas famílias enquanto partilham a sua música com fãs de toda a Europa.

Assim como Taylor Swift toma a Europa de assalto mais uma vez, ela não estará apenas trazendo seus sucessos no topo das paradas – ela também terá seus entes queridos ao seu lado, tornando esta turnê uma experiência inesquecível para todos os envolvidos. Prepare-se para uma jornada musical repleta de amor, família e performances incríveis!