A esposa de Derek Hough, Hayley, foi oficialmente autorizada para participar da turnê de dança

O ágil casal revelou a boa notícia na história de Hayley no Instagram na sexta-feira… dizendo ao seu exército de fãs que ela está pronta para fazer uma pirueta mais uma vez – voltando ao palco oficialmente em 14 de abril na Flórida.

E ela olha completamente de volta para o que era antes, se outro vídeo que ela postou servir de indicação… porque parece que ela já voltou aos ensaios com a empresa de turnê.

Lembre-se… Hayley ficou desorientada e foi apressado para um hospital de DC na noite após uma apresentação na turnê “Symphony of Dance”.

Está claro que ela passou algum tempo no trabalho… porque Hough postou uma foto dos dois juntos no mês passado – enquanto estavam no meio de um grande estúdio de dança aberto.