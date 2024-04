A esposa de Jay Leno, Mavis, luta para reconhecê-lo em meio à batalha pela demência

Jay Leno esposa Mavis está lutando seriamente com sua memória em meio à batalha contínua contra a demência… TMZ aprendeu.

Em novos documentos judiciais obtidos pelo TMZ… O advogado de Mavis, que foi nomeado pelo tribunal depois que Jay entrou com uma petição de tutela, diz que sua memória está em tal declínio que Mavis luta para reconhecer seu marido e lembrar sua própria data de nascimento.

De acordo com os documentos, Mavis está lutando contra uma “demência avançada”, o que a faz sentir um pouco de desorientação. De acordo com o documento do tribunal, Mavis sempre pensa em seus falecidos pais – que faleceram há mais de 20 anos.