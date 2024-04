A esposa de Mike Tyson, Lakiha Spicer, o salvou do suicídio: “Sem ela sou um animal selvagem”

Mike Tyson a vida tem sido uma luta constante contra seus demônios interiores. Esses demônios levaram a dois casamentos desastrosos e a dois divórcios turbulentos. Foi só quando ele conheceu seu atual parceiro Especiaria “Kiki” masculinaque o ex-campeão mundial dos pesos pesados ​​encontrou alguma estabilidade em sua vida amorosa.

Enquanto ele se prepara para retornar ao ringue mais uma vez para enfrentar o influenciador e boxeador Jake Paulo, Tyson falei com o rapper TI Harris sobre seu relacionamento com Tempero e sua visão do casamento em geral.

“Mike de Ferro” foi casado três vezes. A primeira vez foi com a atriz Robin Dado entre 1988 e 1989. O casamento terminou em divórcio de grande repercussão, com acusações contra o boxeador por violência doméstica. Seu segundo casamento foi Mônica Turner em 1997, e eles se divorciaram em 2003.

Tyson lembrou que ele sabia Tempero desde a década de 1990, quando ela tinha 18 anos e ele 28. No entanto, seu então representante, Dom Reialertou-o para não se envolver com a garota, que era filha de um importante líder religioso da Filadélfia e fã de boxe.

Seu complicado relacionamento com as mulheres

Durante a conversa, Tyson admitiu que não poderia viver sem um parceiro. “É por isso que me casei três vezes… porque não posso viver sem uma esposa. Se eu não tivesse uma esposa, cometeria suicídio.” o ex-campeão aceitou. Ele explicou que precisa de alguém que o ouça e o ajude a tomar decisões: “Sou um soldado. Não consigo pensar por mim mesmo; preciso de alguém para fazer isso… eu me conheço.”

Ele avisou, “Sem minha esposa, sou um animal selvagem…” mas também afirmou que sua visão das mulheres mudou ao longo dos anos. “Vejo as mulheres de forma diferente agora que cresci. Quando era jovem, via-as como puro prazer. Agora que sou mais velho, vejo-as como a outra metade”, ele enfatizou.

Outro casamento turbulento

O relacionamento entre Tyson e Tempero começou quando ele ainda era casado com torneiro. Após o divórcio, o casal teve um relacionamento intermitente até finalmente se casar em 2009. Seis meses depois, eles deram as boas-vindas à primeira filha, Milão Tyson.

A vida de casados ​​deles não foi nada fácil. Tyson os vícios geralmente trazem à tona o que há de pior nele, e embora Tempero tem sido uma parte fundamental da sua reabilitação, tem sido um caminho longo e difícil.

Apesar de todas as dificuldades o casal manteve-se junto e em 2011 tiveram o segundo filho Marrocos. Embora Tyson a sobriedade é um trabalho constante, o boxeador encontrou novas maneiras de canalizar sua energia das lutas de exibição ocasionais para o Liga Somente Lendasum torneio de boxe para lutadores veteranos.