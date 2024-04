A estranha situação contratual do melhor parceiro de Dak Prescott está perturbando os fãs dos Cowboys

Tele Dallas Cowboys tem uma das entressafras mais incertas da NFL em comparação com outras equipes, com Dak Prescott, Micah Parsons e CeeDee Cordeiro negociando extensões de contrato, mas o melhor wide receiver do Lone Star não está preocupado com a situação.

Dallas‘O programa de treino voluntário começa em 15 de abril, antes do campo de treinamento para a próxima temporada, e neste contexto, Cordeiro espera que as negociações sejam concluídas com êxito.

Cordeiro não deverá estar presente nesses primeiros campos de treinamento e continuará a se preparar sozinho para estar pronto para a pré-temporada da NFL.

“Relaxando, malhando, é claro” Cordeiro disse ao TMZ Sports, conforme relatado pelo Dallas Cowboys‘ website oficial.

O retorno do Dallas Cowboys o elenco está marcado para 4 de junho, e Cordeiro estará lá independentemente do andamento das negociações, mas o receptor deixou claro que deseja continuar estabelecendo recordes em Arlington.

“Vencer. Estou ansioso para vencer e estar lá com meus rapazes e fazer outra corrida… Sim, estarei em Dallas!” ele disse.

Juntamente com Cordeiroextensão do contrato, o Vaqueiros também estão negociando com Ezequiel Elliottque é um agente livre após terminar seu contrato de um ano com o Patriotas da Nova Inglaterra.

Cordeiro, Prescotto melhor parceiro para a temporada de 2023

Dos 590 passes Prescott lançadas na temporada passada, 559 tentativas, ou 94,6 por cento, foram com Cordeiro executando uma rota.

Prescott e Cordeiro conectou 133 vezes em 2023, o quarto maior número de passes concluídos entre uma dupla na história da NFL. CeeDee Cordeiro poderia se tornar o recebedor mais bem pago da história da NFL.