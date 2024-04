A estrela de ‘American Idol’ Will Moseley espetada por deixar cães de caça atacarem porcos

Reproduzir conteúdo de vídeo





Um concorrente do “American Idol” está sendo arrastado por um vídeo antigo que ele postou que o mostra em uma caçada… durante a qual ele parece ter atacado vários cães em um porco indefeso.

Will Moseley – um dos 8 finalistas da atual temporada de ‘AI’ – não se esquivou de sua experiência como caçador na Geórgia, de onde ele é… e onde ele e sua família parecem ir à floresta com frequência para derrubar jogo pequeno.

O pai dele, Todd Moseley, tem toneladas de fotos dos dois posando com porcos selvagens mortos – que eles orgulhosamente exibem. Fizemos algumas escavações e parece que a caça de porcos como esta é legal na Geórgia – com certas restrições… incluindo licenças, épocas do ano, etc.

Independentemente disso, as pessoas estão indignadas com um clipe de alguns anos atrás que é perturbador para alguns. O vídeo em questão foi lançado no início de 22… com a legenda de Will como “Aqueles bons e velhos mergulhos de janeiro”. Ele está posando com o pai e a namorada, Ryleigh.

Os três são vistos sorrindo sobre o cadáver de um porco que parece ser o mesmo atacado no vídeo – que Will também postou… e que é absolutamente brutal. O animal pode ser visto encurralado em um riacho no deserto, onde uma matilha de cães com Will e companhia. vá para o ataque.

Como dissemos… mesmo que seja perfeitamente legal na Geórgia, o que parece ser, ainda há muita indignação.

As pessoas estão inundando os comentários do IG de Will neste post, criticando-o pelo que consideram crueldade contra os animais – com muitos denunciando sua corrida no ‘Idol’, que está indo muito bem agora.

Considerando o quão longe ele avançou no programa de competição, é seguro dizer que ele tem sido o favorito dos fãs até agora.

No entanto, este vídeo dos cães e do porco é difícil de assistir – e está forçando alguns a olhar de soslaio para Will e sua família. Entramos em contato com Will e ‘Idol’… nenhuma resposta.



