A estrela de ‘Bridgerton’ Nicola Coughlan queria um corte menos escandaloso para os pais

As estrelas de Bridgerton estão acostumadas a filmar cenas atrevidas para seu show… mas alguns de seus pais realmente não gostam delas – e uma atriz queria evitar o constrangimento.

Nicola Coughlan – que estrela como Lady Penelope no programa de sucesso da Netflix – revelado em SiriusXM atinge 1 ela não queria que sua família fosse exposta a toda a nudez do programa… então ela exigiu uma versão menos escandalosa do programa para seus pais.