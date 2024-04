A estrela de Hollywood rejeita firmemente a oferta de Mark Cuban para assistir ao jogo do Dallas Mavericks

EUe lembrando que as celebridades também são pessoas, com seus gostos e desgostos curiosos, acontece que Rain Wilson de “O escritório“a fama realmente não suporta o Dallas Mavericks. Em uma aparição recente em um podcast, Wilson repetiu essa postura – mas o ex-proprietário Marcos Cubano está tentando o seu melhor para fazê-lo reconsiderar.

Wilson parado por “O podcast realmente bom,” hospedado por Bobbi Althoff. Em determinado momento do episódio, Altoff chamado cubano e entregou o telefone a Wilson, que disse nunca ter conhecido o empresário bilionário. O que se seguiu foi a divertida tentativa de Wilson de extrair o máximo que podia de Cuban.

Por que Wilson odeia os Mavericks?

Wilson é natural de Seattle, Washington – não é exatamente um foco de ódio por um time no coração de Texas. Ele ficou perto de casa até o início da idade adulta, frequentando o universidade de Washington antes de se mudar para Nova Iorque para seguir a carreira de ator – e ele teve sua grande chance quando foi escalado para o papel Dwight Schrute em “The Office”, um papel icônico que desempenhou de 2005 a 2013.

Mas já em 2011, Wilson pode ser visto expressando seu desgosto por Dallas basquetebol. Parece que ele tapou o nariz e torceu pelo Independentes contra a sua vontade durante o Finais da NBA de 2011quando derrotaram a versão “Três Grandes” do calor de Miami.

Ainda não está claro qual é exatamente a origem do ódio de Wilson pelos Mavericksmas como ele revelou a Altoffesse sentimento continua muito forte.

Wilson assistiria os Mavs – com uma condição

Wilson imaginou que Cuban o conheceria graças à popularidade de “The Office”, e o afável ex-proprietário do Mavericks (ele vendeu o time em novembro) fez o possível para fazer com que Wilson visse Luka Doncic e o resto Mavs no Centro American Airlines.

“Honestamente, eu adoraria, mas odeio seu time e não iria a um jogo do Dallas se você me pagasse”, disse Wilson em resposta.

No entanto, o ator de 58 anos impôs a Cuban uma condição que o convenceria a aparecer no American Airlines Center – e para alguém tão rico como Cuban, vale mais de US$ 5 bilhõespode ser um pequeno preço a pagar.

“Se você me levasse em seu jato particular e me pagasse US$ 10.000eu iria ver seu jogo no Dallas Mavericks”, disse Wilson.