A estrela de RHONY, Leah McSweeney, afirma que ganha mais no OnlyFans em uma semana do que em uma temporada completa no Bravo

eueah McSweeney prefere a liberdade da plataforma digital à censura que existe em outros meios de comunicação após sair do Real Housewives of New York da Bravo e abrir sua conta OnlyFans, ela afirma que ganha mais dinheiro em uma semana do que em uma temporada inteira do famoso reality show.

Leah McSweeney elogiou OnlyFans como uma plataforma sem censura

Novas plataformas digitais ganharam impulso durante o COVID 19 pandemia e se tornou uma grande fonte de receita para artistas independentes, como é o caso do OnlyFans, que paga mais que um reality show.

Em entrevista ao podcast Sofia with an F, McSweeney afirmou isso com seus únicos fãs conta ela consegue ganhar mais dinheiro em uma semana do que ela fez durante seu tempo em programas de TV.

“Estou ganhando muito dinheiro, o que é incrível”, observou McSweeney, que se concentra mais em criar conteúdo para suas plataformas. “Uma semana é mais (dinheiro) do que uma temporada… Por que não abri (minha conta Onlyfans) antes!”

Quanto Leah McSweeney ganha por semana no OnlyFans?

A conta de Leah McSweeney tem 3.200 assinantes, aos quais é cobrada uma taxa mensal de 10 dólaresque se traduz em $ 32 mil por mês.

A taxa cobrada para visualizar o conteúdo de McSweeney é uma das mais acessíveis da plataforma, em comparação com outras personalidades do OnlyFans, como Blac Chyna, que cobra US$ 19,99 por mês.

Com esses ganhos mensais, McSweeney fatura uma quantia de aproximadamente US$ 8.000 por semana.

McSweeney afirmou que em comparação com redes sociais como Facebook ou Instagram, no OnlyFans elas não são regidas pelo que diz um algoritmo que é programado com base na censura.

“Eu amo OnlyFans,“ela afirmou”Esta é uma plataforma maravilhosa onde as pessoas não são censuradas. Eles não têm anúncios constantemente. Eles não têm algoritmos negativos empurrando os touros – t. Eu me sinto apoiado. Estou ganhando dinheiro. Eu posso me expressar. É divertido. Eu amo isso. Estou sendo criativo nisso. É demais.”