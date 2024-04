A estrela de ‘Wild N’ Out’ Rip Michaels diz que a esposa o deixou em meio à recuperação de um ataque cardíaco

Comediante Rip Michaels se recuperou do ataque cardíaco quase fatal em novembro passado, mas voltou para casa, para uma cama fria – ele diz que sua esposa o deixou enquanto ele lutava por sua vida!!!

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Rip disse Ângela Yee a notícia alarmante de quinta-feira em seu programa “Way Up” … ele brincou com seu ex-cônjuge Verônica – com quem foi casado por 2 anos – não se importava muito com o aspecto “até que a morte os separe” de seus votos e começou a planejar sua saída enquanto ele estava em seu momento mais sombrio.