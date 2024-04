A estrela do basquete da mãe da LSU defende a treinadora Kim Mulkey após acertar a frase “Ela vai fazer dela uma mulher”

LSU femininotime de basquete tem sido um dos times mais comentados da NCAAum dos motivos para isso é a treinadora Kim Mulkey e seu estilo forte e direto, algo que tem deixado as pessoas inquietas, porém, uma mãe da LSU falou forte e diretamente, a seu favor.

LSU Mom ficou do lado do técnico Kim Mulkey

O Washington Post publicou um artigo sobre ela e muitos esperavam um soco no 4 vezes campeã de basquete feminino da NCAAmas a peça não dizia muito além de apontar por que as pessoas a achavam durona e não gostavam, especialmente quando se tratava de desenvolvimento de personagem.

Kia Brooks, mãe de Flau’jae Johnson foi recentemente entrevistado por uma estação de TV local de Baton Rouge e ficou do lado do treinador por esse motivo específico, “Eu confio nela com meu filho. Honestamente, confio, porque ela não vai ter o bebê Flau’jae”.

“Ela vai fazer dela uma mulher. Quando ela sair daqui, ela vai ser uma mulher, sabe o que estou dizendo? E eu respeito isso porque não sou fácil com o Flau. Fui duro com ela.” Brooks comparou a educação de sua filha ao tipo de educação que ela daria em casa.

“Qualquer coisa que você quiser na vida, você tem que conseguir, você tem que lutar por isso. Há um milhão de crianças aqui tentando fazer o que você está fazendo, então o que vai separar vocês?”

Brooks também elaborou sobre como as pessoas estão julgando a treinadora Kim Mulkey sem realmente conhecê-la, alegando que ela entende por que os jovens podem ter uma opinião baseada no que é dito sobre ela, mas homens e mulheres adultos não se deve julgar sem conhecer uma pessoa.