A estrela do BKFC, Mike Perry, oferece Mike Tyson para lutar contra Jake Paul: eu posso cuidar do trabalho leve para você

Bsão estrelas do Knuckle Fighting Championship (BKFC) Mike Perry se ofereceu para preencher Mike Tyson em sua luta de 20 de julho contra Jake Paulo como ele declarou Paulo ser um “trabalho leve” em uma mensagem em sua conta X.com, antigo Twitter.

‘Iron Mike completará 58 anos quando a luta contra Jake Paulo acontece no dia 20 de julho. A notável diferença de idade de 31 anos entre os dois lutadores levantou preocupações, com alertas médicos alertando contra tais disparidades de idade e experiência.

Mike Tyson entra na zona de guerra de Call Of Duty em sessão de treinamento intensa e aterrorizante

E TysonOs treinos de, amplamente compartilhados nas redes sociais, deixaram os fãs divididos. Alguns ficaram agradavelmente surpresos com o poder de soco exibido por Tysonexpressando confiança em sua capacidade de derrotar Paulo.

No entanto, outros levantaram sérias dúvidas e preocupações sobre o possível resultado da luta, por isso, Peradaque recentemente venceu uma luta contra Thiago Alves no BKFC, ofereceu-se para substituir o ex-campeão do WBC.

“Se você realmente não quer tentar @MikeTyson,” Perada postado no Elon Musk plataforma própria. “Posso cuidar do trabalho leve para você, estarei no show do @netflix. Me avise.”

Mike Perry avisa Jake Paul se ele machucar Tyson

Essa não é a primeira vez Perada esteve perto de uma luta contra Jake Paulojá que ele era um lutador substituto na luta do YouTuber contra Fúria de Tommye parece que ele ainda está ansioso para enfrentar Paulo No ringue.

Ele também mencionou que Paulo seria seu oponente dos sonhos e também mostrou alguma preocupação com seu ídolo e homônimo, Mike Tysonindo para a luta com o YouTuber, que hoje é boxeador profissional, pois sabe que o auge do ex-campeão já passou.

“Jake Paulocara… Se doer Mike Tyson…,” Perada disse ao TMZ Sports. “Mano, deixe-me cuidar disso, mano.”