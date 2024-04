A Evolução Do Kit Da Seleção Brasileira

A seleção brasileira é uma das 4 melhores equipes do planeta, competindo regularmente em finais de campeonatos internacionais e sendo a dona do número máximo de troféus da Copa do Mundo (5 títulos), portanto, não é surpresa que o kit da seleção brasileira continue sendo um dos kits mais vendidos do planeta.

Em primeiro lugar, é importante destacar as mudanças no calçado desportivo. As botas se tornam mais duráveis ​​e o seu peso é significativamente reduzido. A produção utiliza componentes que permitem a passagem perfeita da umidade, além de permitir fixar o pé na posição ideal, reduzindo o estresse durante partidas longas e cansativas.

História E Mudanças De Design

O uniforme mudou diversas vezes desde que o time existe desde 1914. A primeira cor que o time usou em torneios internacionais não foi o verde, como podem pensar os torcedores do futebol moderno, antes a equipe disputou sua primeira partida contra o inglês Exeter com uniforme branco, complementado por duas inserções azuis nas mangas. Os jogadores também contavam com gravata na gola, o que possibilitou ajustar com maior precisão o uniforme às características da figura.

Já durante o segundo Campeonato Sul-Americano, a equipe utilizou um uniforme que foi complementado por uma camiseta vermelha, uma vez que o uniforme branco já estava destinado ao Chile e ao Uruguai. Na primeira Copa do Mundo, em 1930, os brasileiros também competiram com uniformes brancos com detalhes em azul, ao mesmo tempo, os detalhes mudaram de lugar e apareceu o primeiro patch, que indicava que o time compete sob os auspícios da Confederação Brasileira de Desportos. Os shorts foram tingidos de azul e seu formato mudou ligeiramente.

Outras alterações foram feitas no kit em 1949. A camisa se livrou das gravatas e ganhou decote em V. As mangas ficaram mais curtas. O brasão confederado mudou de lugar e tornou-se menos proeminente. Tubulação adicional foi usada para criar o design dos shorts. Em 1950, o time jogou com uniformes brancos com detalhes em azul. Esta foi a primeira forma em que os desejos diretos dos jogadores foram levados em consideração.

Amarelo e verde fazem sua primeira aparição no kit de 1954, isso se deve ao fato de a federação de futebol ter realizado uma competição para criar um novo uniforme original para o time. O vencedor foi o Gaúcho Schlee, que propôs usar as cores nacionais para criar o uniforme. Depois disso, as cores básicas do uniforme permaneceram inalteradas, embora pequenas alterações tenham sido feitas regularmente ao longo de 1960-2000.

Significado Das Cores E Símbolos

Desde 1954, que o uniforme da Seleção Brasileira é um reflexo das cores que estão representadas na bandeira, amarelo e verde. Este último é uma continuação da tradição histórica, utilizados na libré oficial da dinastia Bragança, da qual descende o imperador Pedro I do Brasil. O ouro é a cor dinástica dos Habsburgos, de cuja família vem a esposa de Pedro.

Há também outra versão da origem das cores nacionais, introduzidas durante o império:

Verde é a cor das florestas virgens da Amazônia, que continuam sendo a principal riqueza do país.

O amarelo simboliza o ouro, que foi ativamente extraído no país durante o período do domínio colonial de Portugal e o país ainda abriga as maiores empresas de mineração de ouro do mundo.

O azul aparece no formulário porque a cor correspondente é utilizada para representar o céu, onde as estrelas representam os estados do país, as estrelas, portanto, são feitas em branco.

Uniforme Como Elemento De Orgulho Nacional

O uniforme, cujas cores defendem os jogadores da seleção, é motivo de orgulho nacional para os brasileiros. Todos têm a oportunidade de interpretar de forma independente as cores nele representadas, o que não impede os torcedores de apoiarem seus jogadores de futebol preferidos na próxima atuação no campeonato internacional.

Fãs Reagem Às Mudanças De Uniforme

Vale destacar que toda inovação que é introduzida na hora de criar um uniforme necessariamente gera muita discussão entre os torcedores. Algumas decisões, como a eliminação de vínculos, parecem mais do que justificadas, ao mesmo tempo, o design do uniforme de 1997 não teve tanto sucesso quanto as versões anteriores ou posteriores devido a um sério desvio do formato usual.