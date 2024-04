A ex-estrela de ‘Howard Stern’ Elisa Jordana diz que é vítima após prisão por agressão

TMZ. com

Elis Jordana está contando seu lado da história após sua prisão … e ela insiste que seu ex-noivo ficou muito mais violento do que ela durante uma transmissão ao vivo enquanto eles dirigiam.

Conversamos com a ex-colaboradora do ‘Howard Stern Show’ depois que os policiais a prenderam por agressão – e ela diz que todo o incidente que levou à sua prisão ocorreu depois que uma sessão de aconselhamento de casais deu errado.

Jordana diz que dá Bahram Alipur o homem do vídeo perturbador, organizou uma sessão de terapia de casal para discutir seu futuro antes de se casarem, porque estavam tendo problemas.

EJ diz que acabou com o telefone dele durante a sessão e afirma que encontrou mensagens de texto e transferências de dinheiro para outras mulheres… o que a surpreendeu porque ela pensou que ele estava comprometido com o relacionamento deles.

Agora, o advogado de Elisa, Brian Bieber tem uma visão muito diferente da polícia sobre a briga do casal … contando-nos que Alipour bateu repetidamente e até sufocou Elisa, fazendo dela a vítima, não ele.

Está claro no vídeo que ele, no mínimo, puxou Elisa pelos cabelos – que ela afirma que ele realmente arrancou de sua cabeça… ela nos mostrou tufos deles. No entanto, também está claro que ela atacou Bahram e, quando perguntamos a ela sobre isso, ela insistiu que a violência contra ela foi pior porque ela sentiu que sua vida estava em perigo.