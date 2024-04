A ex-namorada de Travis Kelce, Kayla Nicole, reaparece para ofuscar Taylor Swift em uma roupa provocante: Eu sou apenas um bebê

Colá Travis Kelce está curtindo a vida com Taylor Swiftparece que seu ex, Kayla Nicoletambém está nas manchetes.

Nicole foi visto na quadra no jogo de playoff em casa do Los Angeles Lakers contra o Denver Nuggets na noite de sábado.

Kayla Nicole surpreende com a roupa perfeita para o leg day

Sua roupa chamou muita atenção, pois ela deslumbrou com um conjunto todo preto e postou fotos do evento em sua página do Instagram no dia seguinte.

“Eu sou apenas um bebê !!!!!”, ela legendou o post, como Nicole parecia estar se divertindo muito. Também foi uma grande noite para o Lakers, que saiu vitorioso no jogo 4 e manteve viva a temporada. Eles tentarão mais uma vez evitar a eliminação quando as duas equipes lutarem no Jogo 5 em Denver, na noite de segunda-feira.

Fãs elogiam o visual de Nicole

O olhar de Nicole e o traje para o jogo foi claramente um sucesso entre os fãs, que lhe enviaram muitas mensagens elogiosas.

“Nós amamos você, Kayla”, escreveu um fã, enquanto outro acrescentou: “Ela nunca erra”.

Um terceiro escreveu: “Vocês não amam uma mulher confiante que consegue arrasar com qualquer penteado, não apenas com a franja dos anos 80, o dia todo, todos os dias”.

Os comentários positivos contrastam com o tipo de mensagens Nicole recebeu de alguns fãs, especificamente Fãs de Taylor Swift, no passado.

“Não tenho problemas. Cuide da minha vida. Nunca responda ao vitríolo constante. Sólido como eles aparecem e também não espere um tapinha nas costas por isso. Apenas saiba que todo mundo tem um ponto de ruptura e adoraria por todos vocês ‘ (porque você sabe exatamente quem você é) para me deixar em paz”, escreveu ela.