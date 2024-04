A ex pornstar Lana Rhoades lista jogadores da NBA com quem ela dormiu, além do papai bebê

Lana Rodes ainda é um dos nomes mais pesquisados ​​nos sites pornôs mais famosos do mundo, está aposentada há anos, mas ainda é um dos mais populares. Desde sua aposentadoria, Rhoades dedicou sua vida a cuidar de seu filho Milo, que ela já confirmou ter com um jogador da NBA que se recusou a se envolver em sua vida. Há anos que circulam rumores sobre quem pode ser o pai desta criança. Existem algumas pistas simplesmente olhando para Milo, que tem uma ruiva misteriosa estranhamente parecida com Blake Griffin. Mas o veterano da NBA não é o único que namorou Lana Rhoades.

Lana Rhodes revela que seu filhinho é jogador da NBA

Com quantos jogadores da NBA Lana Rhoades dormiu?

Em uma recente conversa em podcast, Rhoades revelou que na verdade namorou vários jogadores da NBA, mas também afirma que só dormiu com o papai bebê. De acordo com seu relato, ela namora várias estrelas, mas só desenvolveu boas amizades com elas. Dizendo: “Eu fiz sexo antes, então as pessoas automaticamente presumem que vou dormir com outras pessoas ou que dormi com todos os jogadores da NBA com quem saí. Nunca dormi com nenhum deles além daquele com quem tenho um filho. Mas nenhum desses caras ficou chateado comigo por não dormir com eles, não importa o que eles tenham comprado para mim ou, acabamos tendo uma boa amizade respeitosa. .”

Entre os outros jogadores que Lana Rhoades aparentemente tem encontros, há grandes nomes como Kevin Durant e Michael Porter Jr. Ela fez este podcast com este último para falar sobre diversos aspectos de sua vida. Ambos potencialmente saíram com a ex-estrela pornô, mas nenhum deles teve relações sexuais com ela. Segundo suas próprias palavras, eles sempre foram respeitosos e se deram bem com ela. Mas permanece a questão de quem é o papai do bebê. Aquele garoto Milo se parece muito com Blake Griffin, mas nunca saberemos com certeza até que ele saia e confirme que é o pai.