A família de Riley Strain critica os irmãos da fraternidade por festejar depois que ele desapareceu

Estirpe Riley A família de apenas arrastou seus irmãos da fraternidade para o inferno em rede nacional – alegando que eles não pareciam se importar com o desaparecimento dele… supostamente indo para uma festa.

A mãe, o pai e o padrasto do falecido jovem de 22 anos deram uma entrevista ao NewsNation na terça à noite – e grande parte do segmento de 15 minutos foi dedicado a atacar os colegas Delta Chi de Riley que estavam com ele na noite em que ele desapareceu em Nashville.