A fenda real se aprofunda: a visita do príncipe Harry ao Reino Unido desperta preocupações para o príncipe William em meio a uma crise familiar

Príncipe Harry sempre foi motivo de preocupação para o Família Real Britânica. Desde a juventude, o filho mais novo de Rei Carlos III foi conhecido por sua atitude rebelde e desafiadora. Agora, com todos os problemas que tem nas mãos, Príncipe William está mais do que preocupado com a próxima visita de seu irmão ao Reino Unido.

O Casa real começou 2024 com o pé esquerdo. A notícia de que ambos Rei Carlos e Princesa Kate sofre de câncer, de tipos não especificados, abalou tanto a família quanto o Reino Unido. Williamem particular, limitou as suas aparições públicas para estar ao lado da sua esposa durante este período de dificuldade.

Entre suas preocupações mais imediatas, Rei Carlos’ herdeiro também é ‘triste e confuso’ aliás, seu relacionamento com o irmão se deteriorou, segundo um especialista na monarquia britânica.

Harry sempre será um problema

Autor e especialista em assuntos reais Tom Quinn disse ao jornal britânico O espelho, ‘William está triste e perplexo com o quão ruins as coisas ficaram com seu irmão, mas ele é pragmático sobre isso e acredita atormentar sempre será um problema.

A relação entre os irmãos deteriorou-se ao longo dos anos, mas o ponto de ruptura parece ter sido quando atormentar decidiu renunciar aos seus direitos e deveres reais em 2020. As coisas só pioraram depois da morte da avó, Rainha Isabel IIem 2022.

Harry está programado para viajar para o Reino Unido no próximo mês de Maio, para o décimo aniversário da Jogos Invictus. A visita incluirá um serviço em Catedral de São Paulo em 8 de maio e uma reunião oficial com seu irmão em data não especificada. Harry esposa, Meghan Marklenão confirmou se o acompanhará na viagem.

Harry teve o pior de tudo

Apesar da dor de cabeça que atormentar representou a casa real, Quinn acredita que o Duque de Sussex está suportando o peso. ‘As coisas estão mais difíceis para Harry porque, ao contrário de seu irmão, ele não tem emprego,’ o autor explicou.

Ele lembrou que fora de seu casamento com Meghan e cuidando de seus dois filhos, Príncipe Archie e Princesa Lilibeth, Príncipe Harry teve muito pouco para fazer desde que se mudou para os Estados Unidos.

De acordo com Quinn, Harry maior preocupação é o que ele fará se o documentário que está lançando em colaboração com Netflix não tem o sucesso desejado. Quinn também explicou que a autobiografia atormentar publicado em 2023 causou-lhe mais danos do que benefícios.

‘William sempre ficará bem porque ele será rei. Escrita Poupar fez atormentar algo de ainda menos utilidade para a família real do que ser reserva”, disse o especialista.