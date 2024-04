A filha de Deion Sanders recebe uma comovente mensagem de apoio ao entrar no portal de transferência da NCAA

Tele Família Sanders fez Colorado sua casa. Deiono patriarca da família e técnico de futebol da universidade, está procurando construir um programa poderoso em Pedregulhoenquanto filhos Ela porta e Siló parece promissor Draft da NFL perspectivas de entrar em uma grande temporada de 2024 ainda este ano.

Mas a filha de Deion Shelomi não encontrou sucesso instantâneo em Boulder. Jogando pelo time de basquete feminino do Colorado, Shelomi teve dificuldade em acumular minutos durante a temporada 2023/24 e agora está trocando de escola para a próxima temporada – uma decisão apoiada por uma fonte inesperada.

Sanders disse para se colocar em primeiro lugar

No que talvez seja uma foto velada de Deion, a mãe de Shelomi, Pilar – ex-mulher de Deion – respondeu no Instagram à decisão de Shelomi de deixar o time feminino do Colorado. Em uma resposta postada abaixo da postagem de anúncio de sua filha, Pilar Sanders escreveu “você tem que colocar você em primeiro lugar, baby” em letras maiúsculas – uma mensagem amorosa e até mesmo uma repreensão ao desejo de Deion de permanecer fisicamente perto de seus filhos.

Há poucos argumentos de que Shelomi se beneficiará ao entrar novamente no portal. Como caloura redshirt em um time que lutou contra Caitlin Clark e Iowa Hawkeyes no torneio da NCAA desta temporada, Shelomi – que, como seus irmãos, foi transferida do estado de Jackson – jogou apenas cinco partidas e viu 12 minutos combinados de ação em todo o temporada inteira. A armadora tentou seis arremessos e marcou três pontos na função reserva.

O próximo passo de Shelomi será fascinante quando ela sair da longa sombra que seu pai lança. A nativa do Texas, de 20 anos, ainda tem três anos de elegibilidade restantes, o que lhe dá bastante tempo para encontrar seu lugar e reforçar sua reputação no basquete universitário.