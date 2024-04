A filha de Frank Sinatra reage ao filme biográfico de Scorsese e parece estar bem com isso

Frank Sinatra a filha está avaliando Martin Scorsese Ela planeja transformar a vida da cantora em um filme – e pelo que parece … ela está mais do que bem com o projeto.

Ainda assim, as respostas que ela forneceu são reveladoras por si mesmas – especialmente porque houve problemas com ela e Scorsese antes, quando se trata de dar um tratamento cinematográfico à vida de seu pai. Em 2014, Tina teria expressado descontentamento com a visão de Marty… ou seja, fazer um filme biográfico contundente abordando todos os elementos feios do legado de Frank.