A foto viral de Caitlin Clark e Zach Edey deixa a internet surpresa com a diferença de altura

Tduas das maiores estrelas do basquete universitário jogaram sua final NCAA jogos – mas uma última oportunidade fotográfica proporcionou aos fãs mais um vislumbre de uma era que está terminando.

Hawkeyes de Iowa guarda Caitlin Clark e Caldeiras Purdue Centro Zach Edey posaram juntos no Prêmios de madeira em Os anjos neste fim de semana – e os fãs ficaram rapidamente maravilhados com a impressionante diferença de altura entre o artilheiro da história do basquete universitário e o pivô mais dominante do jogo.

Qual é a altura de Zach Edey?

Muitos estão cientes de que Clark tem um metro e oitenta de altura – já é vinte centímetros mais alta que a mulher americana média. Mas ao lado EdeyClark parece muito menor, já que o Purdue a estrela absolutamente se eleva sobre ela em uma foto viral.

A altura de Edey está listada em 7’4 ” e ele supostamente pesa 300 libras – características físicas que o ajudaram a dominar a NCAA e levaram Purdue às portas de um campeonato nacional nesta temporada. Em última análise, o Caldeireiros não eram páreo para o Huskies de Connecticutmas Edey – que teve média de 25 pontos e 12 rebotes por jogo – aumentou seu estoque durante a corrida de Purdue para o jogo do título, e alguns acreditam que ele agora merece uma seleção no primeiro turno no Draft da NBA de 2024.

As ações de Clark não poderiam ser mais altas, no entanto. Ela será a escolha geral nº 1 na noite de quarta-feira Rascunho da WNBA, e espera-se que ela jogue sua primeira partida profissional em meados de maio, à medida que seu estrelato continua a crescer. Assim como Edey, Clark não conseguiu coroar sua carreira universitária com um campeonato, mas sua estante de troféus contém De madeira e Naismith honras. A presença dela no WNBA provavelmente atingirá índices de audiência recordes quando a temporada começar, em 14 de maio – e o time que irá selecioná-la, o Febre Indianatem 36 jogos na TV nacional em 2024.