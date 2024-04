A gentileza de Lionel Messi e Antonela quase fez uma fã desmaiar quando pararam para conhecê-la

A Fã de Lionel Messi estava prestes a experimentar um dos melhores momentos da vida dela quando Messi e Antonela Roccuzzo fizeram de tudo para parar e tirar uma foto com ela, mas ela quase perdi quando ela quase desmaiou na frente de seu ídolo.

Em um vídeo circulando nas redes sociais, A atitude generosa de Messi estava em plena exibição quando um grupo de fãs viu seu carro passar em um dia ensolarado em Miami.

Messi tira o fôlego de um torcedor

A esposa dele, Antonelaestava dirigindo o SUV preto, mas tomou a decisão de desacelerar para que pudessem cumprimente os fãs. Ela apontou para a janela onde o Inter Miami o capitão estava sentado para encorajar o pequeno grupo a vir e tirar uma foto com ele.

Uma mulher do grupo correu para tirar a primeira foto, seguida por dois homens, um deles em uma Argentina camisa. A emoção foi tanta que no final do vídeo a fã parecia ter um ataque de pânico e dificuldade para respirar quando ela percebeu que ela realmente apenas tirei uma foto com Messi.

Não está claro exatamente quando o vídeo foi gravado, mas a postagem original o descreveu como “há algum tempo”.

A estrela argentina mostrou sua paciência e generosidade para com os fãs americanos inúmeras vezes desde sua chegada a Miami no verão de 2023. Seja no supermercado local, no treino de seu filho na academia Inter Miami, ou mesmo aqui na rua, ele muitas vezes está disposto a tirar fotos, desde que os fãs sejam respeitosos.

Quando Messi joga a seguir?

Próximo jogo do Inter Miami é em casa MLS disputa da temporada regular contra Corredeiras do Colorado sobre Sábado, 6 de abril.

Quatro dias depois, o Garças tem que viajar para o México para enfrentar Listrado na segunda mão do seu Liga dos Campeões da CONCACAF quartas de final. O Inter perde por 2 a 1 após o jogo de ida disputado na quarta-feira, que Messi falhou devido a lesão.

Treinador principal Tatá Martino dei um atualização sobre o estado de lesão de Messi após a partida do CCL na quarta-feira, afirmando que Disponibilidade de Messi contra Colorado e Monterrey na próxima semana será um decisão jogo a jogomas que “ele está se sentindo melhor a cada dia”.