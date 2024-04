A história de abuso físico de Brad Pitt contra Angelina Jolie supostamente começou antes do infame incidente de viagem de avião

Angelina Jolie fez acusações explosivas contra o ex-marido Brad Pitt, alegando que o abuso físico contra ela começou muito antes do infame incidente do avião em 2016 que levou ao pedido de divórcio. Em documentos recém-obtidos, JolieA equipe jurídica de Pitt afirma que Pitt impôs condições rigorosas, incluindo um extenso acordo de não divulgação (NDA), para impedi-la de falar abertamente sobre sua suposta má conduta, mesmo além de seus interesses comerciais conjuntos.

“Enquanto Pitthistórico de abuso físico de Jolie começou bem antes da viagem de avião da família em setembro de 2016 da França para Los Angeles, este voo marcou a primeira vez que ele também voltou seu abuso físico contra as crianças. Jolie então o deixou imediatamente”, diz o documento de acordo com a Page Six.

A batalha jurídica

De acordo com Jolieadvogados, PittO NDA proposto cobriria todos os aspectos de seu comportamento pessoal, com o objetivo de silenciá-la sobre assuntos não relacionados à vinícola francesa, Chateau Miraval. Os documentos afirmam ainda que Pitt renegado na compra JolieAs ações da vinícola depois que ela apresentou evidências seladas em sua batalha pela custódia, temendo sua potencial exposição pública.

“O Sr. Pitt recusou-se a comprar Sra.interesse quando ela não seria silenciada por seu NDA”, Jolieadvogado Paulo Murphy disse a página seis.

“Ao se recusar a comprar a participação dela, mas depois processá-la, o Sr. Pitt colocou diretamente em questão por que esse NDA era tão importante para ele e o que ele esperava que isso enterrasse: o abuso da Sra. Jolie e sua família.”

Enquanto isso, uma fonte familiarizada com o ator demitiu Joliereivindicações, rotulando-as como tentativas de desviar a atenção dos reveses legais. Apesar das disputas legais em curso, documentos anteriores revelam uma história de conflito sobre a vinícola e os acordos de custódia entre o ex-casal poderoso de Hollywood.