A história de como Messi foi escolhido para a Argentina: coloque-o na velocidade normal

Tele história de Leão Messi e como ele acabou jogando pela Argentina é muito mais incrível do que você imagina. Sérgio Levinsky, coautor de ‘10 olha para os 10’ conta a história. Uma fita de vídeo, Cesc Fábregas e Marcelo BielsaA descrença de todos desempenhou um papel na história de Argentinaé o número 10.

Messia família conseguiu montar um vídeo para que Cláudio Vivas poderia vê-lo. O jovem jogador estava prestes a tirar o passaporte e a Espanha o queria para a seleção nacional. Os Messi entregaram a fita com a esperança de que Messi pudesse participar da Copa do Mundo Sub-17, mas não foi assim.

Argentina foram nocauteados por Espanha na Copa do Mundo. As duas equipes estavam dividindo um hotel e Hugo Tocalli (Técnico Sub-17 da Argentina) veio parabenizar os espanhóis após a derrota. Naquele momento um deles lhe disse: “Você perdeu porque não jogou o seu melhor”.

Acontece que o jovem era Cesc Fabregas e falava de Messi, com quem jogou no Barcelona. Tocalli ficou com o nome de Messi gravado na cabeça e quando chegou à Argentina revistou seu arquivo. Ele encontrou aquela fita e rapidamente alertou Marcelo Bielsa.

Quando aquele vídeo foi exibido para ele, Bielsa disse: “Mas não toque em alta velocidade, toque para mim normalmente”. Acontece que não foi em alta velocidade, foi o futebol vertiginoso com que Messi levou a Argentina, anos depois, ao topo do futebol mundial