A Hora do MMA: On the Nose e prévia do UFC 300

A Hora das Artes Marciais Mistas está de volta à sua vida! Abaixo está um resumo do programa de quarta-feira, que começa às 13h ET/10h PT/18h horário do Reino Unido.

Numa edição especial de A hora do MMAAriel Helwani hospeda e versão estendida de No narizrespondendo às dúvidas dos fãs sobre as últimas novidades do MMA e, claro, o megaevento que vem no sábado, o UFC 300. Os Parlay Pals também vão detalhar as melhores apostas para as lutas.

No final desta semana, Helwani e sua equipe irão ao vivo em Las Vegas para ver uma prévia do evento e entrevistar todos os luminares presentes nas lutas na T-Mobile Arena.

