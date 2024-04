Antonio Gibsona mais nova adição ao Patriotas da Nova Inglaterra escalação, está se preparando para deixar sua marca com a camisa 21, apesar dos rumores circulando nas redes sociais sugerindo que ele herdaria Tom Bradyo icônico número 12. Após sua saída do Comandantes de Washington, Gibson assinou um lucrativo contrato de três anos com o Patriotas em agência gratuita.

O contrato, noticiado pelo The Boston Herald, tem um valor máximo de 17,25 milhões de dólares, com 5,3 milhões de dólares garantidos e um bônus de assinatura de 3 milhões de dólares. Como Gibson se estabelece em seu novo papel com o Patriotas e se prepara para a próxima temporada de 2024, uma postagem nas redes sociais gerou especulações de que ele havia reivindicado a cobiçada camisa 12 no vestiário do time.

Uma camisa especial

No entanto, foi rapidamente esclarecido que a postagem era enganosa, com os números das camisas simplesmente reorganizados para criar uma falsa impressão.

A camisa 12 tem um significado especial na Nova Inglaterra, tendo sido oficialmente aposentada pelo Patriotas seguindo Tom Bradyilustre gestão de com a equipe. Brady, amplamente considerado o maior quarterback da história da NFL, acumulou sete vitórias no Super Bowl ao longo de sua carreira, seis das quais foram conquistadas com o Patriotas.

BradyO legado de foi homenageado pelo Patriotas durante uma cerimônia comovente no Gillette Stadium na temporada passada, coincidindo com o anúncio de sua aposentadoria. Patriotas proprietário Roberto Kraft anunciou planos para agilizar Bradya indução no Patriotas Hall of Fame, marcando o evento para 12 de junho de 2024. Esta data não homenageia apenas BradyEle conquistou os seis títulos do Super Bowl, mas também se alinha com o décimo segundo dia para corresponder ao número de sua camisa.

“Ninguém há 23 anos imaginaria que esta viagem nos traria aqui hoje”, Brady disse.

“Não estou em boa forma, mas é impossível para mim estar em um estádio cheio de torcedores incríveis, com alguns dos melhores companheiros de equipe, com minha família, com todos os meus amigos e não sair correndo como fiz em 20 anos. .

“Todas as nossas vidas nos levam a jornadas diferentes, nos levam a lugares diferentes e trazem pessoas diferentes para nossas vidas. Mas de uma coisa tenho certeza e que nunca mudará: é que sou um Patriota para a vida.”