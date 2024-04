A imagem assustadora de torção no tornozelo de Stephen Curry despertou temores do pior nos Warriors

Stephen Curry deixou os fãs preocupados com seu último problema com o tornozelo depois que uma filmagem apareceu nas redes sociais do Guerreiros do Golden State estrela escapando de uma lesão grave.

Ele foi o artilheiro com 33 pontos, quatro rebotes e cinco assistências, mas não conseguiu evitar que os Warriors sucumbissem a uma derrota por 114-109 contra o Pelicanos de Nova Orleans na quinta feira.

Durante o jogo, Curry foi visto usando uma de suas tornozeleiras, sua marca registrada, para proteger o pé, o que agora eles sabem que não é motivo de preocupação.

Mas parecia estar trabalhando na prorrogação para evitar lesões quando Curry torceu o tornozelo direito ao ter a posse de bola. Ele conseguiu se manter de pé, mas o jogador de 35 anos parecia meio desconfortável ao passar a bola para um companheiro.

Há apenas um mês, uma ressonância magnética mostrou que Curry torceu o tornozelo e o forçou a ficar de fora por alguns jogos antes de se recuperar. Mas pode haver alguns problemas duradouros decorrentes dessa lesão após seu último susto.

É difícil para Guerreiros os fãs não estremeçam ao ver o tornozelo de Curry parecer tão precário depois de cair desajeitadamente sobre ele durante o jogo, especialmente considerando seus problemas anteriores. Ele permaneceu no jogo, entretanto, o que sugere que o problema pode não ser sério.

Steve Kerr é o culpado?

Não é novidade para o veterano astro da NBA, com entorses de tornozelo afetando Curry no início de sua carreira e resultando na necessidade de duas cirurgias diferentes. Ele conseguiu mudar sua carreira desde que usou tornozeleira, reduzindo o estresse no tornozelo, que é uma lesão comum entre grandes estrelas do basquete.

Treinador dos Guerreiros Steve Kerr estará perfeitamente ciente dos problemas de Curry e das recentes preocupações com lesões, mas ele respondeu sem rodeios “Não” quando questionado se Curry descansaria contra os Pelicanos.

Com a equipe lutando com um recorde de 45-36 e 10º na Conferência Oeste, isso é compreensível. Mas para a saúde futura de Curry, ele pode precisar considerar permitir que ele se recupere totalmente antes de considerá-lo para seleção novamente.