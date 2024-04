A incrível confissão de Kourtney Kardashian sobre o que ela faz com o leite materno

EUhá uma coisa que Clã Kardashian todas têm em comum é que, à sua maneira, compartilham dicas de beleza e utilizam diferentes marcas de cuidados com a pele para promovê-las. No entanto, poucos poderiam esperar o que Kourtney revelou, que trouxe à tona algo que faz com o próprio leite materno e o utiliza como um dos remédios naturais mais incríveis, principalmente quando se está mal.

Em uma matéria através de suas redes sociais, Kourtney Kardashian compartilhou uma foto sua deitada e no texto afirmou que estava passando mal e optou por beber um copo do próprio leite. Tudo isso fazendo um gesto de aprovação com o dedo, o que dava a entender que tinha corrido bem.

A família Kardashian, apaixonada por leite materno

Não é a primeira vez que alguém do Família Kardashian faz algo parecido, e é que em 2013 Kim já fez o mesmo em um dos episódios do reality show ‘Keeping Up With The Kardashians’. Além disso, a própria modelo repetiu a mesma fórmula anos depois, neste caso específico como medida para tratar a psoríase.

Khloé Kardashian também aderiu a esta tendência, como ela mesma confessou há alguns anos. Na verdade, ela até admitiu que acreditava que sua irmã Kourtney ficava “excitada” ao extrair leite e permitir que outras pessoas experimentassem seu leite materno. Ela até revelou que gostaria que os filhos de sua irmã se alimentassem disso.

Recentemente, KourtneyO leite materno está sendo fornecido para Rochososeu filho mais novo, embora, a julgar pelas últimas postagens da celebridade, ela mesma o esteja usando para se sentir melhor, mesmo que isso signifique abrir todo um debate em suas próprias redes sociais.