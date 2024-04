A influenciadora Alix Earle esclarece os rumores de separação de Braxton Berrios

RRecentemente, os holofotes dos boatos têm sido sobre o influenciador Alix Earle, cujo relacionamento com o wide receiver do Miami Dolphins, Braxton Berrios, tem estado sob o microscópio da especulação, no entanto, o Estrela de 23 anos está aqui para esclarecer as coisas.

Alix Earle discute o drama de Sophia Culpo em seu podcast de final de anoYouTube

Berrios não foi ao Coachella com Earle

Em meio a sussurros e sobrancelhas levantadas sobre Berrios’ ausência do EarleEscapada Coachellao Jersey nativo não deixou muito espaço para conjecturas.

Compartilhando um vídeo com seu namorado no fim de semana, Earle anulou quaisquer rumores de rompimento com uma sobreposição de texto sucinta: “Quando as pessoas pensam que terminamos porque eu não o trouxe em uma viagem.”

O relacionamento deles, que floresceu em Março de 2023surgiu após a separação altamente divulgada de Berrios da modelo Sophia Culpo.

Apesar dos escombros de seu romance anterior, Earle e Berrios permaneceram firmes, fazendo sua estreia no tapete vermelho no ESPYs e solidificando seu status como um casal poderoso.

Em uma entrevista recente com TMZ Esportes, Berrios sugeriu planos futuros, respondendo timidamente a perguntas sobre casamento com um diplomata “Veremos.”

Sua habilidade em campo, ganhando um aceno All-Pro em 2021, juntamente com sua recente recontratação com o Golfinhosressalta sua dedicação dentro e fora do campo de futebol.

As ações de celebridades de Alix Earle continuam subindo

Enquanto isso, Earleo apresentador do podcast “Quente bagunça com Alix Earle” continua sua ascensão ao estrelato além dos limites das mídias sociais.

Apresentado com destaque em Revista FLAUNT última edição, ela cativa o público não só com sua presença digital, mas também como ícone da moda.

Sua jornada de TikTok sensação para apresentadora de podcast e empreendedora reflete uma trajetória alimentada pela autenticidade e uma conexão genuína com seu público.

Refletindo sobre sua ascensão à fama, Earle relembra suas origens humildes e o momento crucial em que ela abraçou a vulnerabilidade.

“Um dia, decidi dizer a todos: ‘Ei, você sabe, eu realmente não tenho postado porque minha acne está muito forte, mas é assim que eu cubro isso com maquiagem'” ela revelou.

Essa autenticidade ressoou profundamente entre seus seguidores, catapultando-a para os holofotes como do TikTok “Isso garota.”

Com mais de seis milhões de seguidores e aumentando, Earle’s a influência se estende muito além do domínio digital.

Seu compromisso com a autenticidade, aliado ao seu espírito empreendedor, serve de inspiração para aspirantes a criadores em todo o mundo.