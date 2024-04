A jogada ousada dos Patriots choca os fãs ao revelar o plano de jogo para o Draft da NFL

Aé o Draft da NFL se aproxima, o Patriotas da Nova Inglaterra encontram-se em uma posição central com a terceira escolha geral. Com um quarterback de primeira linha disponível, há muitas especulações sobre se o Patriotas abordarão a situação do chamador de sinal no início do rascunho. No entanto o diretor de olheiros da equipe e gerente geral de fato Eliot Lobo, indicou que estão mantendo suas opções em aberto.

Numa conferência de imprensa pré-projecto realizada na quinta-feira, Lobo enfatizou a disposição da equipe em considerar vários cenários, incluindo negociação para cima, para baixo ou permanecer parado. “Estamos abertos a tudo”, afirmou Wolf. “Temos algumas lacunas que achamos que precisamos preencher no draft. Somos uma equipe de draft e desenvolvimento. Quanto mais escolhas tivermos, melhor. Mas se houver uma oportunidade de avançar e atacar se o conselho recomendar, então também não teremos medo de puxar o gatilho.”

Este sentimento ecoa os comentários de Wolf durante o NFL Combine em fevereiro, embora a proximidade com o draft acrescente intriga ao Patriotas‘ estratégia. Wolf sugeriu possíveis discussões comerciais com outras equipes, mas observou que nada substancial se materializou ainda.

Apesar do talento de quarterback disponível no draft, Wolf expressou confiança na capacidade do elenco atual do time de apoiar um quarterback novato caso optem por selecionar um. Destacando os pontos fortes da linha ofensiva e a presença de jogadores importantes como Mike Onwenu e David Andrews, Wolf enfatizou a base sólida do time e a equipe técnica liderada pelo técnico dos quarterbacks Alex Van Pelt.

Quem será o QB1 dos Patriots?

A partida de Mac Jonesnegociado com o Jaguares de Jacksonville, deixou um vazio na posição de quarterback para o Patriotas. Com Jacoby Brissett, Bailey Zappe e Nathan Rourke atualmente sob contrato, a equipe enfrenta a tarefa de identificar seu próximo quarterback da franquia.

Há muitas especulações sobre possíveis escolhas no draft, com nomes como Jayden Daniels e JJ McCarthy flutuando nas discussões. No entanto, a decisão final dos Patriots permanece envolta em incerteza, com as observações de Wolf sugerindo uma abordagem flexível que poderia envolver a seleção de um quarterback ou a alavancagem da escolha para capital adicional no draft.

À medida que a contagem regressiva para o rascunho avança, Patriotas os torcedores aguardam ansiosamente a decisão do time, sabendo que ela moldará a trajetória da franquia nos próximos anos. No dia do draft, todos os olhos estarão voltados para a sala de guerra dos Patriots para ver qual caminho eles escolherão seguir em sua busca pelo próximo quarterback do futuro.