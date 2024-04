A lenda do UFC Randy Couture alerta sobre os perigos que Jake Paul enfrentará lutando contra Mike Tyson

TA luta de exibição entre Mike Tyson e Jake Paul acontecerá no dia 20 de julho em Arlington, Texas, e embora muitas pessoas tenham sua opinião sobre a luta, A lenda do MMA Randy Couture fica do lado de Mike Tyson devido à sua vasta experiência de luta e avisa Paul sobre isso.

O vídeo de treinamento de Mike Tyson impressionou Randy Couture

Mike Tyson volta a treinar para luta com Jake Paul dando socos furiosos

O antigo Campeão do UFC sabe muito sobre lutas cruzadas e até deu as boas-vindas ao campeão mundial de boxe James Toney no mundo das artes marciais mistas em 2008, e agora tem um papel ativo no PFL que recentemente lançou o novo MENA [Middle East and North Africa] temporada.

O campeão peso dois foi um dos primeiros atletas do UFC vai virar a cabeça no showbusiness e equilibrar perfeitamente sua carreira profissional enquanto desempenha um papel no mundo do entretenimento.

Ao falar com talkSPORT, a estrela de John Wick afirma que “Jake Paul certamente está muito ocupado com Mike Tyson, mesmo em [57]Mike está tão explosivo como sempre foi, e há muitas outras coisas que desapareceram da vida de Mike, então ele está atirando em todos os cilindros agora.”

“Acho que será muito difícil lidar com ele para Jake.” O ex-6 vezes campeão falou sobre as postagens do campo de treinamento de Tyson no YouTube e elaborou o que viu “Vai ser interessante ver como essa luta se desenrola. Quero dizer, assistindo às filmagens de treinamento de Mike Tyson, você tem flashbacks dele no auge e é muito assustador, bastante notável.”

Couture, que lutou no MMA por mais de uma década, comentou como Tyson está mudando o negócio do boxe”Mike vê essas lutas cruzadas, o que está acontecendo, como isso está afetando o boxe e a percepção das pessoas sobre o boxe. Se você acreditar na palavra dele, ele quer endireitar um pouco dessa retórica e dizer: ‘Ei, isso não é tão fácil quanto Jake Paul está fazendo parecer.’

“Ele está lutando pelo boxe de várias maneiras.“Ele concluiu.