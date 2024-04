A lesão de Giannis Antetokounmpo preocupa o Bucks: ele ficará afastado pelo resto da temporada

Tele vitória sobre o celtas de Boston veio com um alto custo para o Milwaukee Bucks. Doutor Rios’ time morreu de medo no terceiro quarto do duelo disputado no Fórum Fiserv quando Giannis Antetokounmpo se machucou e hoje confirmou que o atacante perderá o restante da temporada regular.

Antetokounmpo estava tendo uma ótima noite contra o Celtas. Antes de deixar a quadra, ele fez 15 pontos, oito rebotes e sete assistências. Porém, durante o terceiro período, o jogador cobrou a reposição na linha de base após Boston marcou e, ao retornar à quadra, caiu no chão sem qualquer contato.

As luzes vermelhas acenderam imediatamente entre os Dinheiro quando viram o atacante agarrar seu tornozelo, que estava visivelmente dolorido. Vários companheiros tiveram que ajudá-lo a sair da quadra e ele foi levado imediatamente ao vestiário para um check-up.

Diagnóstico de Antetokounmpo

Embora se pensasse que poderia ser algo mais sério, um ressonância magnética revelou que o Dinheiro star sofreu uma distensão do sóleo (panturrilha). De acordo com um comunicado da equipe, Antetokounmpo perderá os últimos três jogos da temporada regular.

Embora não haja data para seu possível retorno, Giannis pode estar de volta para os playoffs, que começarão no dia 20 de abril. Milwaukee está em segundo lugar no Conferência Lesteapenas atrás Bostonentão sua vaga na pós-temporada está garantida.

O jogador de nigeriano O descida terminou a temporada regular com médias de 30,4 pontos11,5 rebotes, 6,5 assistências, 1,2 roubos de bola e 1,1 bloqueios por jogo.

Ausência de Giannis

Com Antetokounmpo recuperando, o peso do Dinheiro ofensa cairá em guarda Damian Lillard. Malik Beasley, Brook Lopez, Khris Middletone Bobby Portis será responsável por preencher o lugar de avanço enquanto Giannis retorna.

O veterano de dez anos tem números para ser um candidato sério para o Jogador mais valioso (MVP) da temporada. Antetokounmpo já conquistou esta distinção duas vezes, em 2019 e 2020, além de ser o Jogador Defensivo do Ano em 2020.