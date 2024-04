A linguagem do rei Carlos III revela o carinho que ele sente por Kate Middleton, diz especialista real

Rei Carlos III sempre teve um carinho especial por Princesa Kate. Segundo um especialista em Família realesse vínculo parece ter se fortalecido em decorrência dos problemas de saúde que ambos enfrentam, como demonstra o comunicado que o monarca publicou quando Middleton tornou seu diagnóstico público.

No comunicado emitido por Palácio de Buckingham, Rei Carlos afirma estar orgulhoso de sua nora “pela coragem em falar como falou.” Este último é uma referência ao vídeo que o Princesa publicou no último dia 22 de março para falar pela primeira vez em público sobre seu diagnóstico de câncer.

No documento, o monarca afirma ter “permaneceu no mais próximo contato com sua amada nora nas últimas semanas.” Ele também indicou que ele e Rainha Camila continuará a oferecer “seu amor e apoio a toda a família neste momento difícil.”

A este respeito, o especialista real Jenny Bond destacou uma das palavras que o Rei usado para se referir ao Princesa comunicação, pois considerou que isso acrescenta um novo patamar à relação entre os dois.

O rei e a princesa compartilham um vínculo especial

Em conversa com a revista “OK!” Ligação enfatizou que o rei usou a palavra “mais próximo” em vez de simplesmente “fechar” ao falar sobre o contato com a nora. “Não há dúvida de que Câncer consolidou um relacionamento já forte”, ela disse.

Ela afirmou, “É muito comovente pensar Carlos andando pelo corredor para ver Kate quando ambos estavam no hospital. E entende-se que o Rei ficou muito emocionado depois do almoço individual em Castelo de Windsor um dia depois de ela ter gravado sua transmissão.”

Neste sentido, lembrou que são muito poucas as pessoas que um idoso Família real membro pode confiar. É por isso Rei Carlos e Kate teriam encontrado conforto um no outro, especialmente considerando que ambos foram diagnosticados com câncer com poucos dias de diferença.

“Tenho certeza de que ambos Carlos e Kate acharam reconfortante poder discutir suas emoções, bem como o tratamento de quimioterapia e como isso os fez sentir”, disse o especialista.

A filha que o rei Charles sempre quis

Ligação lembrou que o Princesa de Gales tem seu próprio pai a quem recorrer, “mas acho que ela construiu um relacionamento genuinamente afetuoso com Carlos. E ele não esconde o fato de que está extremamente orgulhoso dela.”

Por sua vez, o monarca e a sua ex-mulher, a falecida princesa Diana, sempre quis uma filha. Além disso, “ele ama os netos e agora os vê muito mais, seja no Windsor ou Sandringham.”