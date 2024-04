A mãe da estrela pornô Sophia Leone disse à polícia que ela bebeu e teve pensamentos suicidas

De acordo com o relatório policial, obtido pelo TMZ, os policiais dizem que foram enviados ao apartamento de Sophia em Albuquerque, NM, no dia 1º de março – onde quem ligou disse que encontrou o corpo dela em sua unidade… notando que ela já estava morta.

Não está claro se isso teve alguma coisa a ver com a morte de Sophia – mas outro boato que a mãe aparentemente contou aos policiais é que Sophia também era conhecida por ter pensamentos suicidas no passado… embora, novamente, não saibamos se isso desempenhou um papel. em sua morte aqui.

Francamente, grande parte do relatório foi fortemente redigida – por isso é difícil descobrir o que exatamente os policiais viram no que se refere à cena da morte e ao corpo dela … mas eles observam que a família disse que sabia que ela estava no filme adulto indústria, e que eles tinham acesso a todas as suas câmeras.