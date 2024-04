A mãe de Riley Strain diz que ele disse a ela que sua bebida tinha um gosto engraçado antes de morrer

Michele Branco e sua família sentaram-se com o NewsNation para uma entrevista que vai ao ar na íntegra na terça-feira – e ela diz que Riley estava mandando uma mensagem para ela na noite de seu desaparecimento, onde ela diz que ele disse que seu rum e coca-cola “não tinham gosto bom”.

Essa troca deixou Michelle aparentemente convencida de que a bebida de seu filho estava enriquecida com alguma coisa Lucas Bryan O bar 32 Bridge em Nashville – o último lugar onde ele foi visto antes de sair pelas ruas, onde desapareceu.

Claro, isso não é uma arma fumegante de forma alguma – mas leva à possibilidade de que ele tenha sido roubado … já que a vida noturna de Nashville tem sido alvo de várias tentativas de drogas nos últimos anos. É definitivamente uma coisa, e não está fora do âmbito do que poderia ter acontecido.

Embora a causa da morte de Riley parece ser acidental de acordo com o relatório da autópsia – o relatório toxicológico ainda está pendente… e várias questões permanecem sem resposta por enquanto.

A família de Riley tem dito consistentemente que acredita que algo mais aconteceu com seu ente querido naquela noite… recusando-se a aceitar a investigação da polícia, que determinou que não houve crime. A única coisa nova que se espera que a mãe de Riley faça nesta entrevista… bater em seus amigos.

Como todos sabemos… nenhum deles foi com Riley naquela noite, dizendo que ele disse que estava bem e que os encontraria no hotel. Agora, parece que a mãe dele está zangada com eles.