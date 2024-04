A mãe do filho de Diddy posta vídeo da operação e critica os federais excessivamente zelosos

Misa Hylton postou imagens de vigilância chocantes do dramático evento de segunda-feira – quando agentes da Segurança Interna arrombado pela porta da frente da mansão de Diddy em Holmby Hills com armas em punho e enormes veículos de estilo militar a reboque… tudo isso para executar um mandado de busca.

Você pode ver esquadrões de agentes invadindo as instalações de maneira metódica e coordenada – e, eventualmente, eles interceptam Justin e Rei Pentes no corredor … com as armas levantadas enquanto gritam comandos para eles e, eventualmente, os escoltam para fora de casa.