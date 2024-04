A maneira como Meghan Markle perturbou a família real britânica que Kate Middleton nunca faria

Meghan Markle perturbou a família real britânica em mais de uma ocasião, e aqueles que apoiam a monarquia muitas vezes aproveitam rapidamente a oportunidade para criticar a ex-estrela de ‘Suits’.

Desde que se casou Príncipe Harry, Markle ganhou muitos odiadores e isso se estende até a família real, ao que parece. As consequências foram jogadas em público, com atormentar e seu irmão William até mesmo supostamente tendo problemas como resultado de coisas.

Meghan Markle usa suas habilidades de atuação para crianças doentes no hospital

Isto muitas vezes trouxe comparações entre Markle e a esposa de William, Kate Middletoncom fãs da família real rapidamente crescendo Middleton como uma forma de dar um pop em Marklemesmo quando baseado em nada mais do que especulação.

O que Meghan Markle fez?

Agora, um comentarista real chamado Daniela Elser criticou Markle por dar autógrafos para pacientes jovens em uma visita recente ao Hospital Infantil de Los Angeles.

Em 21 de março, ela apareceu para apoiar a campanha Make March Matter, que é uma arrecadação de fundos.

Ela posou para fotos e depois as assinou, o que aparentemente não deveria ter feito. Mais afirma que a realeza “não está autorizada” a dar autógrafos.

Mais referiu-se a uma aparição pública em 2023 de Katefoi onde lhe pediram um autógrafo, mas respondeu: “Não sei escrever meu nome, mas sei desenhar” e “Meu nome é Catherine. Não tenho permissão para escrever minha assinatura, é apenas uma daquelas regras.”

“Qualquer pessoa que apareça no vídeo da visita da duquesa, divulgado pela Extra TV, Meghan pode ser visto posando para fotos Polaroid com as crianças e depois autografando-as”, Mais disse. “E assim mesmo a rainha-mãe rolou em seu túmulo, derrubando o bar com o qual ela insistiu em ser enterrada. Membros da família real, você vê, não ‘dão’ autógrafos.”