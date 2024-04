A mensagem de Lisa Leslie para Caitlin Clark coloca mais pressão sobre ela e não lhe dá escolha no futuro

Caitlin Clark poderia ter um início agitado em sua carreira profissional no basquete, aparecendo nas Olimpíadas de Paris de 2024, depois da ex-estrela da WNBA Lisa Leslie instou a equipe dos EUA a selecioná-la a todo custo.

A jogadora de 22 anos acaba de terminar seu último jogo com o Hawkeyes de Iowatendo feito história em seu último ano como a maior artilheira de todos os tempos na divisão feminina da NCAA.

Sua última aparição foi contra o invicto Carolina do Sul no jogo do campeonato nacional em 7 de abril, e agora ela se despede de sua carreira universitária com um futuro brilhante no WNBA disposto.

O gesto desrespeitoso de Caitlin Clark para Raven Johnson em 2023 voltou para mordê-la

Clark vem quebrando recordes em todas as áreas e não é surpresa que ela tenha sido apontada como a escolha número 1 no Draft da WNBA, com a jovem preparada para se juntar ao Indiana Fever.

E sua agenda pode ficar ainda mais ocupada nos meses de verão se ela for escolhida para representar a equipe dos EUA no Olimpíadas em Pariscom Clark o único atleta universitário a ser selecionado para a escalação de 14 jogadores do campo de treinamento da equipe dos EUA em Cleveland.

No entanto, ela foi forçada a faltar ao acampamento de três dias, que era obrigatório, devido ao seu envolvimento com Iowa no Final Four da Loucura de Março.

Mas Leslie, três vezes MVP da WNBA e quatro vezes medalhista de ouro olímpico, deixou claro em termos inequívocos que Clark deve ser incluído no elenco do basquete dos EUA.

“É melhor que ela esteja na equipe olímpica. Não deveríamos deixar o país sem ela”, disse Leslie ao programa ESPN. Ramona Shelburne. “Ela é uma jogadora de boa-fé. Não há dúvida de que ela já é uma das melhores jogadoras do mundo.”

Como as Olimpíadas afetariam a temporada de estreia de Caitlin Clark na WNBA?

Nada foi confirmado ainda sobre a participação de Clark, com o comitê de seleção da equipe dos EUA definido para decidir a escalação final que irá a Paris para os Jogos.

O WNBA a temporada começa em 14 de maio, o que normalmente colidiria com as Olimpíadas, pois começa em 18 de julho e vai até 14 de agosto.

No entanto, a liga organizou uma pausa de um mês para garantir que os seus jogadores possam participar e regressar às suas equipas após o final da competição em França.