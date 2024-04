A mensagem emocionante com que Kate Middleton reapareceu nas redes sociais

EUJá se passaram várias semanas desde que tivemos notícias da Princesa de Gales, Kate Middleton. A última vez que ouvimos falar dela foi quando ela revelou publicamente em um vídeo que estava em tratamento contra o câncer.

Desde então, nada foi ouvido dela. Mas agora, Kate voltou a dar sinais de vida com um vídeo enviado ao X, antigo Twitter, no qual ela e o marido, Príncipe Williamqueriam enviar seu apoio e votos de felicidades à Austrália, após o terríveis ataques em Sydney por um agressor em um shopping.

Houghton Hall: A luxuosa mansão onde Kate Middleton pode se recuperar da quimioterapia

Em sua última aparição, sentada em um banco e confessando sua doença, ela indicou que foi operada em janeiro e precisava de “tempo, espaço e privacidade” para completar o ciclo de quimioterapia. Após esse anúncio, chegou a hora de um romper com seus deveres da Casa Real Britânica e férias de Páscoa para seus filhos.

A comovente mensagem de Kate Middleton

Agora a princesa reapareceu no X para postar uma comovente mensagem de apoio depois do que aconteceu em Sydney no fim de semana passado.

“Estamos chocados e tristes com os terríveis acontecimentos em Sydney hoje cedo. Nossos pensamentos estão com todos os afetados, incluindo os entes queridos dos perdidos e os heróicos socorristas que arriscaram suas próprias vidas para salvar outras pessoas. W&C”, ela escreveu, junto com o marido.

Além disso, o The Telegraph indicou que a princesa continuou o seu trabalho oficial a partir da sua residência. Ela tem sido trabalhando com a iniciativa Primeiros Anos, estudando pesquisas para melhorar a vida dos bebês.

Este trabalho é patrocinado pelo Centro para a Primeira Infância da Fundação Princess Royal, que financiou um teste de quatro meses de uma ferramenta de observação de bebês. Algo que, se for adiante, poderá ser utilizado pelos médicos para melhorar a forma como diagnosticam sinais de desenvolvimento social e emocional nos mais jovens.