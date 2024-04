A mensagem emocionante de Chiefs e Mahomes para Caitlin Clark antes do March Madness 2024

Caitlin Clark ganhou milhões de novos fãs ao longo de sua carreira universitária. Seus incríveis arremessos e passes de três pontos a tornaram uma TV obrigatória.

Stephen A. Smith e Molly Qerim questionam as habilidades de Caitlin ClarkTwitter

Agora, ela está prestes a alcançar o segundo título consecutivo Torneio da NCAA final. E ela está recebendo apoio de uma fonte improvável: o Chefes de Kansas City.

Chiefs mostram apoio a Caitlin Clark x UConn

Na sexta-feira, antes IowaO jogo da Final Four contra UConna equipe postou um mensagem de apoio a Clark.

A equipe compartilhou uma foto de Clark usando equipamentos do Chiefs. Na verdade, ela é uma grande fã do time, já compareceu aos jogos e até apareceu em um episódio do podcast oficial do time.

Crescendo em Des Moines, Clark não tinha uma equipe estadual para torcer em Iowa. Ela certamente escolheu corretamente. Ambos provaram ser vencedores em série.

Patrick Mahomes adora o jogo de Caitlin Clark

Quarterback do Chiefs Patrick Mahomes falou sobre Clark no passado, tendo dito isso durante a semana da mídia, pouco antes do Super Bowl.

Uma jogadora tremenda, uma pessoa tremenda de todas as vezes que a encontrei e conversei. Você pode dizer que ela adora o jogo… uma das melhores jogadoras de basquete universitário que já jogou, e depois vai para a WNBA e domina lá também.

Antes que ela atinja o WNBAClark espera passar pela UConn e depois derrotar Carolina do Sul trazer para Iowa um primeiro campeonato nacional.