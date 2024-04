A missão emocional do Príncipe Harry: consertar as coisas com o Rei Charles e sua família em meio ao diagnóstico de câncer

Príncipe Harry está supostamente priorizando uma visita a seu pai, Rei Carlos, ao retornar à Inglaterra em maio. O Duque de Sussex está interessado em reparar seu vínculo, especialmente porque Rei Carlos foi diagnosticado com câncer no início deste ano. Uma fonte revelou ao The Mirror: “A primeira prioridade de Harry quando ele vem para a Inglaterra é ver seu pai doente. passar algum tempo com o rei Charles para que eles possam construir pontes e desfrutar da companhia um do outro como antes.”

A fonte enfatizou ainda a determinação de Harry em aproveitar ao máximo seu tempo com sua família durante sua visita, afirmando: “Ele quer que a família volte a ser como era e fará um esforço extra com seu irmão Wills também, como por mais difícil que seja. Agora, mais do que nunca, com o diagnóstico de câncer de Kate também, Harry quer que eles saibam que ele está ao seu lado.

Príncipe Harry fala sobre ter visto o rei Charles em meio à batalha contra o câncer

Além disso, foi mencionado que Harry conciliará sua agenda com seu trabalho de caridade para os Jogos Invictus para garantir que ele possa passar o máximo de tempo possível com seu pai. A fonte destacou: “Harry sabe que será estranho, mas é hora de colocar o orgulho e as diferenças de lado. Ele está vindo para seu trabalho de caridade, que é tão importante para ele, então ele irá conciliar sua agenda de acordo, mas vendo o pai dele virá primeiro.”

Durante sua visita anterior, Harry teve uma breve audiência de 30 minutos com seu pai, pouco antes do rei Charles iniciar o tratamento do câncer. Apesar do tempo limitado, Harry disse estar grato pela oportunidade de vê-lo.

A visita do Príncipe Harry visa reavivar os laços familiares

À luz dos esforços recentes para reparar relações tensas dentro da família real, foi mencionado que Príncipe William e Princesa Kate também estão se esforçando para se reconciliar com Príncipe Harry e Meghan Markle. A fonte indicou: “Enquanto isso, o Príncipe William e a Princesa Kate estão fazendo o possível para acabar com sua rivalidade com o Príncipe Harry e Meghan Markle”.

No geral, a próxima visita do Príncipe Harry à Inglaterra tem uma importância significativa, pois ele pretende priorizar passar bons momentos com seu pai e reavivar os laços familiares, ao mesmo tempo que cumpre seus compromissos de caridade.