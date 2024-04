A modelo Grace Boor elogia Ryan Garcia por ser ‘tão doce’ que consideraria namorar

TMZSports. com

Ryan Garcia pode agir de forma desequilibrada nas redes sociais, mas a estrela do boxe não poderia estar mais longe disso na vida real… é o que diz a modelo Grace Boor quem conta TMZ Esportes “King Ry” foi o melhor cavalheiro durante todo o tempo que passaram juntos esta semana.

Como informamos anteriormente, o lutador 25-1 foi visto com várias mulheres lindas na Flórida após seu vitória massiva sobre Devin Haney no sábado… um deles sendo Boor, uma estrela da mídia social com milhões de seguidores.