A modelo Gracie Bon do OnlyFans resolve seu problema com assentos de avião: Bem-vindo a bordo

Tele famoso modelo panamenho, Gracie Bon, viralizou há alguns meses após exigir nas redes sociais que os assentos do avião fossem maiores porque ela não cabe neles, pedido que gerou forte debate entre os internautas. Sua impossibilidade de apertar o cinto de segurança no avião devido às suas “curvas” desencadeou uma série de reflexões sobre a falta de adaptabilidade dos assentos convencionais dos aviões.

Mas com o passar do tempo e ela vendo que as companhias aéreas não estavam resolvendo o problema, ela decidiu resolver o problema por conta própria e comprou um avião para poder viajar com tranquilidade. “Acabei de comprar meu primeiro avião. As companhias aéreas não vão aumentar seus assentos, então decidi resolver o problema com minhas próprias mãos.” Gracie Bon começou.

Mikaela Testa, a nova namorada de Ryan Garcia após o divórcioTikTok

Ela acrescentou: “Aqui estou explorando minha própria solução: meu próprio avião. Bem-vindo a bordo. Este avião é perfeito para pessoas como eu. Os assentos são maravilhosos. Não preciso mais comprar passagens de avião. Isso é exatamente o que eu precisava “, enfatizou ela em suas redes sociais. Da mesma forma, destacou que “o preço foi bastante alto e estou definitivamente endividada para o resto da vida. Estou apaixonada pelo meu próprio avião. O trabalho duro tem sua recompensa”, concluiu a modelo panamenha.

Bon, que tem mais de 5,5 milhões de seguidores no Instagram, onde costuma compartilhar fotos e vídeos do seu dia a dia e de viagens, virou tendência nas redes sociais quando a internet celebridade expressou que não está satisfeita com o tamanho dos assentos dos aviões e exigiu que fossem maiores.